Анонс на 12 июня
12 июня во Владивостоке в 14.00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани пройдет яркое и красочное празднование Дня России.
12 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Традиционная гонка «Паруса России».
12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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