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Анонс на 12 июня

12 июня во Владивостоке в 14.00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани пройдет яркое и красочное празднование Дня России.

12 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Традиционная гонка «Паруса России».

12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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