В приморской столице суд рассмотрит дело о многоэпизодном телефонном мошенничестве
Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении двух граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, в период с апреля 2016 года по март 2017 года один из фигурантов, находясь в городе Новосибирске, осуществлял звонки на случайные абонентские номера стационарных телефонов граждан, проживающих в Приморском крае.
Дождавшись ответа абонента, сообщал заведомо ложные сведения о том, что родственники потерпевших (сын, зять, внук) якобы совершили преступление, как правило, дорожно-транспортное происшествие, в котором имеется пострадавший.
Затем, изменяя голос и представляясь сотрудником полиции или адвокатом, он подтверждал заведомо ложные сведения о якобы совершенном преступлении, в связи с чем родственник задержан сотрудниками полиции. Под вымышленным предлогом освобождения от уголовной ответственности за совершенное преступление, злоумышленник убеждал лицо, с которым вел разговор, о необходимости передать денежные средства за причиненный ущерб либо пострадавшему, либо сотруднику полиции за освобождение. Сумма компенсации должны была быть передана, лицу, которое прибудет за денежными средствами.
В свою очередь второй фигурант по делу подъезжал по месту жительства потерпевших и получал денежные средства.
Всего в ходе следствия установлено 18 эпизодов мошенничества.
Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 1,6 млн. рублей, ущерб возмещен частично на сумму 30 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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