Сотрудники МЧС изловили змею на территории одной из школ Владивостока

Жители района улицы Постышева сегодня, 9 июня, наблюдали, как змея ползает стадионе возле школы №19. Об этом сообщили очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". На пришкольной территории постоянно гуляют мамочки с детьми, поэтому присутствие рептилии сильно напугало местных жителей.

По внешнему виду можно предположить, что это амурский полоз, который считается безобидным, он - не ядовит, хотя и может укусить человека. Также ученые отмечают пользу этих рептилий, так как они уничтожают грызунов.

По словам очевидцев, сотрудники МЧС приехали и изловили змею.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]