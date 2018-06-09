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Вчера, 15:59
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Сотрудники МЧС изловили змею на территории одной из школ Владивостока

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

Жители района улицы Постышева сегодня, 9 июня, наблюдали, как змея ползает стадионе возле школы №19. Об этом сообщили очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". На пришкольной территории постоянно гуляют мамочки с детьми, поэтому присутствие рептилии сильно напугало местных жителей.

По внешнему виду можно предположить, что это амурский полоз, который считается безобидным, он - не ядовит, хотя и может укусить человека. Также ученые отмечают пользу этих рептилий, так как они уничтожают грызунов.

По словам очевидцев, сотрудники МЧС приехали и изловили змею.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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