Анонс на 13 июня

13 июня в 9.30 в актовом зале АТУ Первореченского района г. Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) - круглый стол, посвященный вопросам донорства крови и её компонентов.

С 13 июня по 7 июля в галерее современного искусства Арка пройдет третья персональная выставка художника Андрея Дмитренко «Влажные камни, брошенные в толщу воды» (коллаж, объекты, видео). В 16.00 — вернисаж для гостей.

13 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту, «гонки по средам». Начало в 19.00.

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня 1858 г. - Подписан Тяньцзиньский трактат — русско-китайский договор о мире и дружбе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]