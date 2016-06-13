Анонс на 13 июня
13 июня в 9.30 в актовом зале АТУ Первореченского района г. Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) - круглый стол, посвященный вопросам донорства крови и её компонентов.
С 13 июня по 7 июля в галерее современного искусства Арка пройдет третья персональная выставка художника Андрея Дмитренко «Влажные камни, брошенные в толщу воды» (коллаж, объекты, видео). В 16.00 — вернисаж для гостей.
13 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту, «гонки по средам». Начало в 19.00.
13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.
13 июня 1858 г. - Подписан Тяньцзиньский трактат — русско-китайский договор о мире и дружбе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.06.2018 Анонс на 12 июня
-
10.06.2018 Анонс на 11 июня
-
05.06.2018 Анонс на 6 июня
-
29.05.2018 Анонс на 30 мая
-
19.07.2017 Анонс на 20 июля
-
13.06.2016 Анонс на 14 июня
Добавить комментарий