Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:13
  0

Анонс на 13 июня

13 июня в 9.30 в актовом зале АТУ Первореченского района г. Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) - круглый стол, посвященный вопросам донорства крови и её компонентов.

С 13 июня по 7 июля в галерее современного искусства Арка пройдет третья персональная выставка художника Андрея Дмитренко «Влажные камни, брошенные в толщу воды» (коллаж, объекты, видео). В 16.00 — вернисаж для гостей.

13 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту, «гонки по средам». Начало в 19.00.

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня 1858 г. - Подписан Тяньцзиньский трактат — русско-китайский договор о мире и дружбе.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря