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Вчера, 16:18
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Огромный грузовик вспыхнул на трассе в Приморье (видео)

Огромный грузовик вспыхнул на трассе в Приморье (видео)

Днем 9 июня на трассе Осиновка-Рудная Пристань в районе села Шумное загорелся тягач, груженный лесом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС-Контроль.

Как сообщили очевидцы, в селе Шумное загорелся груженный лесовоз. Водитель не пострадал, а вот машина восстановлению не подлежит.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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