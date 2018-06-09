Огромный грузовик вспыхнул на трассе в Приморье (видео)

Днем 9 июня на трассе Осиновка-Рудная Пристань в районе села Шумное загорелся тягач, груженный лесом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС-Контроль.

Как сообщили очевидцы, в селе Шумное загорелся груженный лесовоз. Водитель не пострадал, а вот машина восстановлению не подлежит.

Публикация от 🚔ДПС-Контроль [Приморье] 18+🚨 (@dps__control) 8 Июн 2018 в 10:50 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]