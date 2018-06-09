Огромный грузовик вспыхнул на трассе в Приморье (видео)
Днем 9 июня на трассе Осиновка-Рудная Пристань в районе села Шумное загорелся тягач, груженный лесом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС-Контроль.
Как сообщили очевидцы, в селе Шумное загорелся груженный лесовоз. Водитель не пострадал, а вот машина восстановлению не подлежит.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.08.2017 На трассе Осиновка-Рудная Пристань Лэнд Круизер таранил рейсовый автобус(фото)
-
02.08.2017 В центральном Приморье на трассе Осиновка-Рудная Пристань обрушился мост
-
13.06.2017 Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Осиновка-Рудная Пристань в Приморье(фото)
-
31.05.2016 Тяжелое "лобовое" ДТП произошло на трассе А-181 в Приморье: есть погибшие и пострадавшие
-
03.12.2014 Автомобиль опрокинулся в кювет на трассе Осиновка - Рудная Пристань
-
14.11.2014 На трассе Осиновка - Рудная Пристань машина улетела в кювет
Добавить комментарий