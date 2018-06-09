Массовая авария блокировала выезд из Владивостока (фото)
Днем 9 июня во Владивостоке произошла массовая авария, затруднившее выезд из города.
"Паровозное" ДТП с участием нескольких легковушек произошло после ТРЦ "Седанка сити", как ехать из города. Собралась пробка от остановки общественного транспорта "Заря", сообщают очевидцы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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