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Вчера, 16:22
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Массовая авария блокировала выезд из Владивостока (фото)

Массовая авария блокировала выезд из Владивостока (фото)

Днем 9 июня во Владивостоке произошла массовая авария, затруднившее выезд из города.

"Паровозное" ДТП с участием нескольких легковушек произошло после ТРЦ "Седанка сити", как ехать из города. Собралась пробка от остановки общественного транспорта "Заря", сообщают очевидцы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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