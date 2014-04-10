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Вчера, 16:58
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Телеканал «Восток24» теперь доступен абонентам «Ростелекома»

Телеканал «Восток24» теперь доступен абонентам «Ростелекома»

Новый телевизионный канал «Восток24» начал своё вещание в самой большой кабельной сети Дальневосточного федерального округа - «Ростелеком»! Ищите «Восток24» на 25 кнопке интерактивного телевидения «Ростелеком».

Напомним, что информационный дальневосточный канал начал вещание 1 июня 2018 года. Трансляцию канала осуществляют крупнейшие кабельные сети региона: "Альянс-телеком", "Подряд", "Владлинк". В ближайшее время к ним должен присоединиться "Redcom".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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