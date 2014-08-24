Стоимость продленки в школах Владивостока в новом учебном году вырастет на 10%
В новом учебном году во Владивостоке увеличится стоимость посещения групп продленного дня в школах. С 1 сентября цены на присмотр и уход за детьми вырастут в среднем на 10%.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэрии, повышение стоимости продленки затронет все муниципальные школы Владивостока. Это связано с ростом индекса потребительских цен. Теперь с родителей учеников муниципальных общеобразовательных учреждений будут взимать не 2125 рублей, а 2336.
При этом в школе-интернате № 1 продленка для учеников с 1-го по 4-й класс подорожает с 4900 до 5385 рублей. Родители учащихся с 5-го по 9-й класс теперь должны будут платить не 5303 рубля, а 5828.
А в лицее № 3 посещение групп продленного дня учениками с 1-го по 4-й класс будет стоить 5273 рубля вместо 4798. Для учащихся с 5-го по 11-й класс посещение продленки будет стоить уже не 5200, а 5715 рублей.
Продленки организованы не во всех школах Владивостока. В тех, где ГПД есть, для школьников разрабатывают планы на месяц/год с учетом расписания учебных и внеурочных занятий. Педагоги проводят прогулки, спортивные часы, следят за самоподготовкой и выполнением домашних заданий, а также организуют занятия по интересам и обеспечивают безопасность детей.
Обучающимся в группах продленного дня предоставляют двухразовое питание: завтрак или полдник (в зависимости от смены обучения), обед. Режим работы ГПД для обучающихся в первой смене – с 12:30 – 13:00 до 17:30 – 18:00, во второй смене – с 8:00 – 8:30 до 13:00 – 13:30.
Отметим, до 2014 года обеспечением групп продленного дня занималось государство и продленка была бесплатной. Теперь же, по закону «Об образовании РФ», органы власти могут лишь рекомендовать руководителям муниципальных учреждений открывать группы продленного дня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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