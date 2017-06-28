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Вчера, 17:45
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В ночь на воскресенье начнётся второй этап демонтажа рельсов во Владивостоке на Светланской

В ночь на воскресенье начнётся второй этап демонтажа рельсов во Владивостоке на Светланской

Фото: PrimaMedia

На участке от пересечения с улицей Капитана Шефнера до остановки общественного транспорта «Дальзавод» в ночь на воскресенье будут выставлены бетонные ограждения и строители приступят к снятию старого слоя асфальтобетона и демонтажу рельсов. Обэтом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию города.

Работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы проводятся этапами, чтобы полностью не ограничивать движение на всем участке улицы Светланской, который в этом году будет комплексно отремонтирован в рамках приоритетного проекта «БКД». На первом участке – от остановки «ДВГТУ» до остановки «Цирк» – уже демонтировали рельсы и шпалы трамвайных путей. Начались работы по обратной засыпке скальным грунтом.

«А сегодня ночью подрядчик приступит к работам по демонтажу трамвайных путей на втором участке. В связи этим движение автомобилей будет осуществляться по крайним правым полосам в обе стороны», - сообщили в управлении дорог и благоустройства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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