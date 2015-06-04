АИЖК снова выставляет на торги участки в районе бухты Патрокл

97 участков в строящемся микрорайоне Патрокл во Владивостоке повторно выставляются на торги. Аукцион должен пройти во втором полугодии 2018-го, цена земли пока не разглашается. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Участки под жилое и общественно-деловое строительство в микрорайоне Патрокл вновь выставляют на аукцион. Согласно информации АИЖК, торги планируется провести в третьем-четвертом квартале года. Лоты разбиты на два – 90 участков на 72 га земли продаются под жилые дома и деловую застройку, а еще семь участков на 3,69 га площади сдаются в аренду за долю в проекте для строительства многоквартирных домов и размещения многоярусных парковок.

Как сообщают жильцы микрорайона, на участках под аренду сейчас есть недострои – сваи под фундамент для домов, которые должен был строить «Дальспецстрой».

В декабре прошлого года АИЖК уже пыталось найти покупателей указанной земли. Тогда все участки продавались единым лотом за 1,35 млрд рублей. Однако аукцион не состоялся, поскольку желающих приобрести землю не нашлось.

Администрация города тоже вовлечена в процесс: муниципалитет оформляет земельные участки, на которых расположены дороги и съезды, в свою собственность, чтобы получить возможность ремонтировать и обслуживать их. Также часть земельных участков в этом районе нашли своего пользователя – им стала компания Сергея Дарькина ИСК «Патрокл», которая возводит здесь три 25-этажных дома.

***

О проблемах, возникших в микрорайоне Патрокл, «Вести: Приморье» рассказывали в видеорепортаже Максима Каленника «Отсутствие инфраструктуры в микрорайоне Патрокл уже два года портит жизнь его жильцам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]