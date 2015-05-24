Горячая вода останется на лето в домах поселка Трудовое
Специалисты ВПЭС модернизировали схему теплоснабжения посёлка Трудовое, благодаря чему населенный пункт городского округа впервые за 7 лет в межотопительный сезон обеспечат горячей водой. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на администрацию города.
Как сообщил начальник управления ТЭК администрации Владивостока Александр Юров, специалисты проводят необходимые мероприятия по восстановлению трубопроводов после гидравлических испытаний, завершаются пусконаладочные работы на котельном оборудовании. Благодаря этому 40 тысяч жителей Трудового впервые за 7 лет будут обеспечены горячей водой летом, в межотопительный период. Работы планируется завершить к Дню рождения Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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