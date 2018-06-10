Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:21
  0

51-летняя женщина родила тройню во Владивостоке (фото)

51-летняя женщина родила тройню во Владивостоке (фото)

Жительница Владивостока родила тройняшек и впервые стала мамой в 51 год (на фото 1). Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, её вес при рождении составил 2400 граммов.

Врачи Перинатального центра сообщают, что малыши сейчас находятся в медучреждении и получают необходимое лечение.

Старейшей матерью России считается Наталья Суркова. В 1996 году 57-летняя женщина, уже имевшая двух взрослых детей, родила дочь.(на фото 2). При рождении девочка весила 3,45 кг. и имела рост 51 см.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря