51-летняя женщина родила тройню во Владивостоке (фото)

Жительница Владивостока родила тройняшек и впервые стала мамой в 51 год (на фото 1). Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, её вес при рождении составил 2400 граммов.

Врачи Перинатального центра сообщают, что малыши сейчас находятся в медучреждении и получают необходимое лечение.

Старейшей матерью России считается Наталья Суркова. В 1996 году 57-летняя женщина, уже имевшая двух взрослых детей, родила дочь.(на фото 2). При рождении девочка весила 3,45 кг. и имела рост 51 см.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]