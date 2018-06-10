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Из-за ДТП блокировано движение на трассе Седанка-Патрокл

Из-за ДТП блокировано движение на трассе Седанка-Патрокл

Утром 10 июня в результате масштабного ДТП на объездной дороге Седанка-Патрокл  около съезда на Дальхимпром движение в сторону Патрокла невозможно (на фото). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @ДПС контроль 125rus. Подробности уточняются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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