Из-за ДТП блокировано движение на трассе Седанка-Патрокл
Утром 10 июня в результате масштабного ДТП на объездной дороге Седанка-Патрокл около съезда на Дальхимпром движение в сторону Патрокла невозможно (на фото). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @ДПС контроль 125rus. Подробности уточняются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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