Губернатор Приморья обратился к президенту РФ с предложением изменить правила регистрации детей-сирот

Вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова 8 июня встретилась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Одна из проблем, озвученная детьми-сиротами, - необходимость временной регистрации по месту жительства или пребывания до момента получения положенного по закону жилья.

Ирина Мануйлова рассказала, что врио губернатора уже направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, а также Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. «Ребята, кроме этого с каждым из вас мы готовы работать индивидуально и помочь в решении ваших вопросов – рассмотреть варианты с предоставлением временного жилья в учреждениях края, пока вы не получите квартиры, помочь с регистрацией и трудоустройством», – обратилась к присутствующим Ирина Мануйлова.

Добавим, в настоящее время в Приморье на учете в сводном списке на получение жилья как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стоят 7 040 человек. Из них 5 237 имеют право на получение жилья, так как являются совершеннолетними. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть ребят имеют неисполненные судебные решения на получение квартир.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]