В аэропорту Владивосток от пассажиров внутреннего рейса потребовали .... китайскую визу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продала клиентам билеты на рейс Владивосток — Екатеринбург, но не уведомила их о необходимости оформления китайской визы: в Пекине у самолета планировалась дозаправка. Из-за этого 13 человек не пустили на борт и они не смогли в ночь на 8 июня вылететь на Урал, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на URA.ru.

В компании сослались на правила перевозки и особенности законодательства Китая, запрещающего безвизово использовать транзитный коридор для жителей России, перемещающихся по своей стране. Однако пассажиров возмутило то, что их об этом сначала никак не проинформировали (необходимость наличия визы выяснилась только на стойках регистрации), а затем по-хамски отвечали, пишет РИА «ФедералПресс». На это представитель «Уральских авиалиний» Игорь Бабак заявил, что компания не обязана информировать клиентов об особенностях приобретения билетов и прохождения транзита.

«Нам сказали, что пассажиры должны сами находить эту информацию. И, видимо, теперь пассажиры сами должны изучать международное законодательство перед каждым полетом с „Уральскими авиалиниями“», — возмутились клиенты перевозчика. Они понесли финансовые издержки в связи с вынужденным изменением планов, деньги за пропавшие билеты им согласились вернуть с 25-процентным вычетом.

Один из пассажиров подчеркнул, что часто летает в Китай и знает, что для пребывания в стране менее 72 часов виза не нужна, даже если выходить за пределы аэропорта. «Пересадка планировалась — всего 4 часа, и в город я выходить не собирался», — уточнил он. Кроме того, компания не предоставила вариантов решения проблемы тем, кому срочно нужно было попасть в Екатеринбург. «Мне сказали, что следующий рейс только десятого числа, и билеты на него надо покупать за полную стоимость», — пояснил клиент.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, в ночь на 8 июня рейсы «Аэрофлота» из Владивостока в уральскую столицу продавались по цене от 86 до 160 тысяч рублей, в то время как билеты «Уральских авиалиний» пассажиры приобрели за 40 тысяч рублей. Теперь считающие себя обманутыми пассажиры планируют подать коллективный иск к перевозчику.

В авиакомпании заверили, что уже проводят внутреннее расследование инцидента. «В ходе предварительной проверки выяснилось, что пассажиры, недопущенные на рейс, приобрели авиабилеты в кассах онлайн-агентств, — заявила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. — В данных агентствах были некорректно настроены правила комбинации рейсов в системе продаж».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]