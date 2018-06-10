Женщина с собакой вышла на прогулку и пропала
В приморском городе Артем объвлен розыск 41-летней Елены Шаповаловской, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.
5 июня Елена (на фото) с собакой по кличке "Дуся" ушла из дома по ул. Кирова и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 39-40 лет, худощавого телосложения.
Была одета: рваные джинсы, футболка и тапочки.
Если кому-то известно о местонахождении Елены , просим позвонить по телефону: +79644393859
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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