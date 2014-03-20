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Страховые взносы испортили жизнь обладательнице "Mercedes Benz"

Страховые взносы испортили жизнь обладательнице

70 тысяч пришлось заплатить жительнице Пограничного района Приморья, чтобы продать один из своих автомобилей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления ФССП России по Приморскому краю. Взыскать долг по страховым взносам судебным приставам удалось только после введения ограничительных мер.

Как рассказали в ведомстве, судебный пристав-исполнитель установил, что в собственности неплательщицы находятся два автомобиля: Toyota Hiace 1989 года выпуска и Mercedes Benz 2005 года выпуска. В отношении машин были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия.

Результата не пришлось долго ждать. Должница срочно оплатила долг, так как планировала продавать один из автомобилей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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