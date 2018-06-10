Жесткое ДТП произошло на трассе Седанка-Патрокл

Утром 10 июня на трассе «Седанка — Патрокл» во Владивостоке легковой автомобиль на полном ходу врезался в поливомоечную машину на базе КамАЗа. В результате ДТП пострадали три человека (на фото), движение всторону острова Русский было парализовано на несколько часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]