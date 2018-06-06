Деревянная трибуна появилась в центре Владивостока

Деревянная трибуна перед центром современной культуры "Хлебозавод" на Семеновской появилась во Владивостоке. Теперь горожане могут присесть, не опасаясь застудить свою "пятую точку".

Авторы новой зоны отдыха - сотрудники владивостокской проектно-производственной мастерской Concrete Jungle. «Простые вещи приносят радость», — отметили в студии. Аналогичные трибуны расположены на набережной Спортивной гавани.

Публикация от Concrete Jungle (@cjungle_urban) 6 Июн 2018 в 1:48 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]