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Вчера, 19:51
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Деревянная трибуна появилась в центре Владивостока

Деревянная трибуна появилась в центре Владивостока

Деревянная трибуна перед центром современной культуры "Хлебозавод" на Семеновской появилась во Владивостоке. Теперь горожане могут присесть, не опасаясь застудить свою "пятую точку".

Авторы новой зоны отдыха - сотрудники владивостокской проектно-производственной мастерской Concrete Jungle. «Простые вещи приносят радость», — отметили в студии. Аналогичные трибуны расположены на набережной Спортивной гавани.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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