Деревянная трибуна появилась в центре Владивостока
Деревянная трибуна перед центром современной культуры "Хлебозавод" на Семеновской появилась во Владивостоке. Теперь горожане могут присесть, не опасаясь застудить свою "пятую точку".
Авторы новой зоны отдыха - сотрудники владивостокской проектно-производственной мастерской Concrete Jungle. «Простые вещи приносят радость», — отметили в студии. Аналогичные трибуны расположены на набережной Спортивной гавани.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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