Ребенок провалился со второго этажа детского уголка в Приморском океанариуме (фото)

Четырехлетний ребёнок получил травму в Приморском океанариуме на о.Русский во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk.

Как рассказала мама ребёнка, неприятный инцидент произошёл во время игры в детским двухэтажном уголке, который располагается в кафе. «Наш ребенок сегодня провалился между сеткой и перекрытиями этажей, т.е. свалился со второго на первый этаж, это вызвано тем, что отсутствует одно из креплений сетки. На просьбы вызвать администрацию ответили отказом, потому что никого не было на месте», - рассказала женщина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]