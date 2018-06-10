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Вчера, 20:34
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Редкое природное явление наблюдали жители Приморья (видео)

Редкое природное явление наблюдали жители Приморья (видео)

Жители Приморского края стали свидетелями редкого природного явления:в небе  радугу сопровождал эффект Гало*. Видео этого явления заполонили местные соцсети, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.

Посетили живо откликнулись на опубликованное видео: 
marina_240763Во Владивостоке такое же наблюдали...
elenaemeliynovaЭффект Гало - к похолоданию .
korzinkina2868Красиво,но вот чего ждать от погоды👍😯
sanekstreltsСкоро в приморье будет северное сияние судя по погоде
yamagutti_vetСейчас на Второй Речке то же 🙂
gladkayaeyuИ в Артёме
podaroknhtВ Находке тоже.
aleksander6619@elenaemeliynova нет,к дождю
gross_irinaТакое явление обычно перед тайфуном.
veratarasova8Видели на Второй Речке. Очень красиво! ...и неожиданно 🌈🌈🌈
irabelochkaВ Уссурийске тоже такое наблюдали 

*- Гало́ (от др.-греч. ἅλως — круг, диск; также а́ура, нимб, орео́л) — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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