Редкое природное явление наблюдали жители Приморья (видео)
Жители Приморского края стали свидетелями редкого природного явления:в небе радугу сопровождал эффект Гало*. Видео этого явления заполонили местные соцсети, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.
Посетили живо откликнулись на опубликованное видео:
marina_240763Во Владивостоке такое же наблюдали...
elenaemeliynovaЭффект Гало - к похолоданию .
korzinkina2868Красиво,но вот чего ждать от погоды👍😯
sanekstreltsСкоро в приморье будет северное сияние судя по погоде
yamagutti_vetСейчас на Второй Речке то же 🙂
gladkayaeyuИ в Артёме
podaroknhtВ Находке тоже.
aleksander6619@elenaemeliynova нет,к дождю
gross_irinaТакое явление обычно перед тайфуном.
veratarasova8Видели на Второй Речке. Очень красиво! ...и неожиданно 🌈🌈🌈
irabelochkaВ Уссурийске тоже такое наблюдали
*- Гало́ (от др.-греч. ἅλως — круг, диск; также а́ура, нимб, орео́л) — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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