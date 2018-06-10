Редкое природное явление наблюдали жители Приморья (видео)

Жители Приморского края стали свидетелями редкого природного явления:в небе радугу сопровождал эффект Гало*. Видео этого явления заполонили местные соцсети, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.

Посетили живо откликнулись на опубликованное видео:

marina_240763Во Владивостоке такое же наблюдали...

elenaemeliynovaЭффект Гало - к похолоданию .

korzinkina2868Красиво,но вот чего ждать от погоды👍😯

sanekstreltsСкоро в приморье будет северное сияние судя по погоде

yamagutti_vetСейчас на Второй Речке то же 🙂

gladkayaeyuИ в Артёме

podaroknhtВ Находке тоже.

aleksander6619@elenaemeliynova нет,к дождю

gross_irinaТакое явление обычно перед тайфуном.

veratarasova8Видели на Второй Речке. Очень красиво! ...и неожиданно 🌈🌈🌈

irabelochkaВ Уссурийске тоже такое наблюдали

*- Гало́ (от др.-греч. ἅλως — круг, диск; также а́ура, нимб, орео́л) — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света.

Публикация от Погода 25 регион (@pogoda_25_region) 9 Июн 2018 в 7:50 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]