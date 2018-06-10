Опасные природные явления угрожают Приморью (видео)

Климатологи, проанализировав метеорологические данные за полвека, отметили заметное повышение риска смерчей и шквалов на юге Дальнего Востока России. По данным @погода 25 регион, в 2017 году в Приморье было зафиксировано два случая возникновения смерча: один был в Пограничном районе (см. видео), другой в Спасском районе.

Смерчи обычно наблюдались в средней полосе России, до Урала, но теперь они возможны на значительно большей территории, включая Сибирь и север Европейской части. В зоне риска — юг Дальнего Востока, а также акватория Черного и Каспийского морей, водная поверхность которых потеплела на два градуса за последние тридцать лет. В целом для России в последующие десятилетия риск смерчей вырастет в два раза по сравнению с концом прошлого века.

Смерч (другие названия — тромб, торнадо) представляет собой плотную воронку воздуха, вращающегося со скоростью сотен метров в секунду. Она спускается из грозового облака в виде хобота и, достигнув земли, начинает свое разрушительное движение. Смерч перемещается со скоростью 70-90 метров в секунду, сметая все на своем пути.

Его воздушные стенки становятся непроницаемыми, а внутри образуется область низкого давления, поэтому воронка работает еще и как чудовищный пылесос, засасывая машины, строения, животных, людей, взламывая асфальт, опустошая водоемы. Воздушный вихрь способен закрутить металлическую опору ЛЭП, толстые стволы деревьев. Нередко торнадо сопровождается ливнем и крупным градом, пробивающим крыши, убивающим всходы на полях, скот. Известны случаи, когда с неба падали градины весом по двести грамм.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]