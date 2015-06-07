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Массовое отключение холодной воды запланировано во Владивостоке (список адресов)

Массовое отключение холодной воды запланировано во Владивостоке (список адресов)

Несколько сот домов Владивостока останутся без холодного водоснабжения в предстоящий четверг, 14 июня. "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода. 

Подомовой список отключаемых домов:

Дата начала: 14.06.2018, 00:00 - 23:45

Адреса:

Балтийская ул. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 2, 16Б, 18Б, 18А, 15А, 17В, 17, 20 стр.2

Глинки ул. 17, 19, 20А, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71В, 43, 71, 23, 27, 36А, 18, 65, 48Б, 42А, 28
Крылатый пер. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 5, 8, 13
Пальчевского ул. 17
Радужный пер. 1, 2, 7
Серова ул. 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 37А, 43 стр.1, 35А
Соколиный пер. 1, 26А, 3, 6
Цимлянская ул. 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 39А, 3А, 42, 46, 48, 50, 5А, 7, 8, 8А, 9, 1А, 1Б, 3В, 6, 40/1, 40/2, 44/2, 44/1, 3Б, 5, 42 стр.1, 11/1, 11/3, 49
Небесный пер. 8, 1, 7, 5, 2, 9, 4, 3
Пилотажный пер. 2, 4, 5, 6, 3, 1
Ясный пер. 3, 2, 8, 5, 1, 1А
Географический пер. 4, 5, 6, 7, 6 стр.1, 12, 9
Биологический пер. 5А, 5, 4, 2, 9, 3, 12, 19, 10 стр.1, 5 стр.1, 8, 11 стр.1, 12 стр.1, 10, 28В, 11, 1
Облачный пер. 1, 2, 7
Математический пер. 3, 5, 1

Дата начала: 14.06.2018, 09:00-16:00

Адреса:

Алеутская ул. 46
Прапорщика Комарова ул. 10, 11Б, 12, 13, 15, 16, 3, 4, 5, 5А, 7/1, 7/2, 9, 9А, 13 стр.1, 9 стр.3

Дата начала: 14.06.2018, 09:00 - 20:00

Адреса:

Береговая ул. 6, 6А, 8, 3

Корабельная Набережная ул. 1, 15, 17А, 1А, 2, 21, 30, 4, 6, 4 стр.4, 4 стр.3, 7, 4 стр.2, 1А стр.2, 17А стр.1, 1 стр.2
Петра Великого ул. 2, 2А, 3, 3А, 4, 4Г, 6, 8
Светланская ул. 38/40, 39А, 39В, 41, 41А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 55/3, 55Б, 56, 39, 39Б, 43/45, 55В, 38/40 стр.2, 44 стр.2, 48 стр.3, 38/40 стр.3
Светланский пер. 11/2Корабельная Набережная ул. 30 стр.2

Дата начала: 14.06.2018, 09:00 - 18:00

Адреса:

Жигура, 2, 4, 6. Котельникова, 7

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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