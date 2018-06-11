На юге Приморья разбился парапланерист (видео)

В поселке Зарубино в районе пляжа Черные пески упал парапланерист. Его госпитализировали в Тысячекоечную больницу Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @avtopatrul_prim.

По предварительной информации, парапланерист избежал серьезных травм.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]