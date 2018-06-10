Во Владивостоке девушка выпала с шестого этажа (видео)
Вечером 10 июня во Владивостоке из дома по адресу Харьковская, 3 по неизвестной причине девушка выпала с балкона на шестом этаже.
Как сообщает инстаграм-паблик avtopatrul_prim , на место вскоре прибыли врачи скорой помощи. О состоянии пострадавшей не уточняется.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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