Акула привела в трепет рыбаков недалеко от Владивостока (видео)

Довольная крупная акула замечана на акватории недалеко от Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 360tv.ru.

На кадрах, выложенных в сети, видно, как акула несколько раз проплыла в опасной близости от лодки рыбаков. Интернет-ресурс утверждает, что съемка проведена "в Японском море неподалеку от Владивостока", однако конретное место не указывается.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "акула попалась в сети в районе бухты Шамора".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]