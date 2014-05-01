Девушки устроили "танцы на пилоне" во Владивостоке (фото)

В субботу, 9 июня, во Владивостоке завершился X Международный азиатско-тихоокеанский чемпионат по пилонной и воздушной акробатике. В концертном холле SanRemo выступили более 70 победителей и призеров региональных, национальных и международных конкурсов. В этом году в соревнованиях приняли участие дети и юниоры, появилась номинация для участников старше 50 лет.

На соревнования съехались участники со всего Дальнего Востока – из Биробиджана, Благовещенска, Артема, Находки, Уссурийска, Владивостока – и гости из Японии, Южной Кореи, Гонконга, ЮАР, Китая, Таиланда. Артисты представили воздушную акробатику в трех номинациях: на полотнах, на кольцах и на пилоне. "Вести:Приморье" предлагает Вашему вниманию часть фоторепортажа, размещенного на сайте vl.ru.

еще ФОТО

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]