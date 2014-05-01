Девушки устроили "танцы на пилоне" во Владивостоке (фото)
В субботу, 9 июня, во Владивостоке завершился X Международный азиатско-тихоокеанский чемпионат по пилонной и воздушной акробатике. В концертном холле SanRemo выступили более 70 победителей и призеров региональных, национальных и международных конкурсов. В этом году в соревнованиях приняли участие дети и юниоры, появилась номинация для участников старше 50 лет.
На соревнования съехались участники со всего Дальнего Востока – из Биробиджана, Благовещенска, Артема, Находки, Уссурийска, Владивостока – и гости из Японии, Южной Кореи, Гонконга, ЮАР, Китая, Таиланда. Артисты представили воздушную акробатику в трех номинациях: на полотнах, на кольцах и на пилоне. "Вести:Приморье" предлагает Вашему вниманию часть фоторепортажа, размещенного на сайте vl.ru.
еще ФОТО
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.11.2016 В Артеме впервые пройдет краевой турнир по кудо
-
12.06.2016 Во Владивостоке прошел международный чемпионат по воздушно-акробатическому танцу
-
08.06.2015 Во Владивостоке лучшие девушки вышли к пилону
-
15.11.2014 Завершился Первый Владивостокский урбанистический форум
-
16.05.2014 Тихоокеанская международная туристическая выставка открывается во Владивостоке
-
01.05.2014 Первомай в Приморье завершится «Реверансом»
Добавить комментарий