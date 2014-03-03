В Приморье стоимость дизтоплива перевалила отметку в 50 рублей (фото)

В отдаленных районах Приморского края стоимость дизельного топлива перевалила отметку в 50 рублей за литр. Об этом свидетельствуют фотографии, которые поступают на WhatsApp "Вести:Приморье".

Последняя из них пришла сегодня из села Преображение Лазовского района. Судя по фото, цена за литр дизтоплива на местной АЗС "Бензо" составляет 51 рубль за один литр.

При этом, согласно официальным данным сайт "Цены на топливо сегодня в Приморском крае", стоимость дизтоплива на заправка сети Роснефть составляет от 44,1 до 45 рублей за один литр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]