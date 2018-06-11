Пьяная автоледи врезалась в автомойку в Артеме (видео)
Утром 11 июня микроавтобус врезался в здание автомойки в районе 9-го километра в Артеме, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети. По словам очевидцев, транспортным средством управляла пьяная девушка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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