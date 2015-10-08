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Коммерсант из Владивостока незаконно захватил участок земли Минобороны РФ стоимостью 115 млн. рублей

Коммерсант из Владивостока незаконно захватил участок земли Минобороны РФ стоимостью 115 млн. рублей

Фото: http://primorye24.ru

Земельный участок Минобороны России стоимостью свыше 115 млн рублей, незаконно захваченный коммерсантами во Владивостоке, возвращен военному ведомству, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

«Военной прокуратурой Тихоокеанского флота установлено, что в 2014 году гендиректор одной из коммерческих организаций с помощью подложного документа обеспечил незаконное внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о праве бессрочного пользования на земельный участок Минобороны России в городе Владивостоке площадью 6,3 га стоимостью свыше 115 млн рублей», – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что в результате мер прокурорского реагирования противоправные действия пресечены. Кроме того, по представленным в Управление МВД России по Приморскому краю материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.

«По требованию военного прокурора флота обеспечено исключение сведений о регистрации данного земельного участка за коммерческой организацией из государственного кадастра недвижимости и его восстановление в кадастровом учете в границах Владивостокского лесничества Минобороны России», – добавили в Генпрокуратуре.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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