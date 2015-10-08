Коммерсант из Владивостока незаконно захватил участок земли Минобороны РФ стоимостью 115 млн. рублей
Земельный участок Минобороны России стоимостью свыше 115 млн рублей, незаконно захваченный коммерсантами во Владивостоке, возвращен военному ведомству, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.
«Военной прокуратурой Тихоокеанского флота установлено, что в 2014 году гендиректор одной из коммерческих организаций с помощью подложного документа обеспечил незаконное внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о праве бессрочного пользования на земельный участок Минобороны России в городе Владивостоке площадью 6,3 га стоимостью свыше 115 млн рублей», – сообщили в Генеральной прокуратуре.
Отмечается, что в результате мер прокурорского реагирования противоправные действия пресечены. Кроме того, по представленным в Управление МВД России по Приморскому краю материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.
«По требованию военного прокурора флота обеспечено исключение сведений о регистрации данного земельного участка за коммерческой организацией из государственного кадастра недвижимости и его восстановление в кадастровом учете в границах Владивостокского лесничества Минобороны России», – добавили в Генпрокуратуре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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