На популярных у приморцев курортах начались массовые беспорядки
Россиян предупреждают о массовых демонстрациях и стычках с полицией, которые проходят в Хошимине и других провинциях Вьетнама, сообщает Интерфакс со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). Акции протеста затронули и популярные у приморцев курортные районы.
«Вьетнам – в Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок», – говорится в сообщении ДСКЦ.
Акции протеста во Вьетнаме связаны с недовольством законопроектом об особых экономических зонах, который даст иностранным компаниям право брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет. Демонстранты считают, что это усилит экономическое влияние Китая в стране.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт prim-travel.ru, только в 2016 году Вьетнам по чартерным программа посетили 12,5 тысяч приморцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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