Тонны "задохнувшегося" гребешка обнаружены недалеко от п.Зарубино в Приморье (видео)

В посёлке Зарубино Приморского края браконьерским способом избавляются от ценного гребешка, сообщают подписчики @vestiprim.

Как утверждает автор видео, сброс гребешка осуществили работники Зарубинской базы флота. "Вонь стоит страшная. Гребешок, 3-4-летки, задохнулся в садках и его вывезли сюда и бросили, а спишут на браконьеров", - комментирует мужчина шокирующие кадры.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 9 Июн 2018 в 1:06 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]