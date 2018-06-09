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Тонны "задохнувшегося" гребешка обнаружены недалеко от п.Зарубино в Приморье (видео)

Тонны

В посёлке Зарубино Приморского края браконьерским способом избавляются от ценного гребешка, сообщают подписчики @vestiprim.

Как утверждает автор видео, сброс гребешка осуществили работники Зарубинской базы флота. "Вонь стоит страшная. Гребешок, 3-4-летки, задохнулся в садках и его вывезли сюда и бросили, а спишут на браконьеров", - комментирует мужчина шокирующие кадры.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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