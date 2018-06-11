Девушка-водитель попала в курьезную ситуацию на АЗС Находки (видео)
Автоледи вырвала топливный пистолет на АЗС в Находке,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @newsbox24.tv.
Судя по видео в автомобиле, где установлен видеорегистратор находятся двое. Ведя беседу о смысле жизни, они стали невольными свидетелями происшествия, при котором автоледи едва не уехала вместе с колонкой АЗС. Девушка забыла вытащить заправочный пистолет из топливного бака.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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