Девушка-водитель попала в курьезную ситуацию на АЗС Находки (видео)

Автоледи вырвала топливный пистолет на АЗС в Находке,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @newsbox24.tv.

Судя по видео в автомобиле, где установлен видеорегистратор находятся двое. Ведя беседу о смысле жизни, они стали невольными свидетелями происшествия, при котором автоледи едва не уехала вместе с колонкой АЗС. Девушка забыла вытащить заправочный пистолет из топливного бака.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]