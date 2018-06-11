Соцсети "взорвало" сообщение о "белой акуле в водах Уссурийского залива" (видео)

"Сегодня, на акватории Уссурийского залива недалеко от Большого Камня, между бухтами Вальтон и Ханган, местный рыбак встретил опасного гостя, на вид похожую на большую белую акулу",- такой сенсационный комментарий к видео опубликован на @Экипажи ДПС.

Эта публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях Владивостока. Основной спор развернулся вокруг вида акулы запечатленной на видео. Большинство подписчиков склоняются к версии, что на кадрах сельдевая акула. Кроме того, многие усомнились, что съемка произведена недалеко от Большего камня. Некоторые посетители утверждают, что видео было снято на Сахалине:

alexanderfedoroff27 Опять какой то фейк! Это может быть все Камчатка,Сахалин,Курилы, но не как не Б.Камень.😂😂😂

v.andrey72 Похожа на сельдевую акулу. Она безопасна для человека

tatianakolegova Да это дельфин 😀

alexeydeko японское море входит в ареал обитания белой акулы. Белая акула обитает только в умеренных водах

pronewss24 Белые акулы обитают в открытом океане и прибрежных водах континентального и островного шельфов с температурой 12—24 °C, обычно ближе к поверхности воды, предпочитая районы прибрежья умеренного климата. А на видео - обычная сельдевая акула.

pronewss24 на видео сельдевая акула. У белой акулы окрас спины другой

alexeydeko сельедвая ведёт себя иначе, это либо Мако либо белая. Но не сельедвая

zapchastipartizansk Большая белая и сельдевая акулы -ближайшие родственники...Их даже специалисту непросто отличить в воде.

darya_kabysh белая акула достаточна теплолюбивая рыба и просто так заходить в акваторию Японского моря не будет, только по тёплому течению. Наш июнь пока что холодный для их проживания. Конец июля -сентябрь можно поверить в заплыв белых акул, но есть одно «но», в акваториях Приморского края проходит Приморское течение (холодное), которое идёт с севера на юг. Да что говорить, на видео, который предоставил автор, это сельдевая акула

edro575 Вот так и рождаются фейки, Это видео вчера появилось в Сахалинской рыбацкой ватцап группе это на Сахалине.

Публикация от 🐟 Рыбалка и Охота 🐗 (@rybalka_i_okhota_dv) 11 Июн 2018 в 2:10 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]