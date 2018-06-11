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Вчера, 23:55
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Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича

Инстаграмщица из Владивостока выпустила «горячее» видео с набережной Цесаревича

Популярный пользователь «Инстаграма» Светлана Корецкая из Владиостока, на аккаунт которой подписано 37 тысяч человек, представила еще одно необычное видео, записанное во Владивостоке на набережной Цесаревича.

На нем девушка в купальнике танцует вместе с аниматором в костюме динозавра. Это видео, по словам Корецкой, стало ответом на многочисленные гневные комментарии после того, как она разместила фотографию в этом же купальнике на парковке набережной. Почему-то многих комментаторов возмутило это фото, сделанное летом у морского берега. «Я выбираю красивое тело», — отметила сама Корецкая в подписи к фото.

По состоянию на 21:45 11 июня фото собрало более 4000 лайков, а видео — более 11 тысяч просмотров, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Новости Владивостока и Приморья (18+).


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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