"Эхо" тайфуна «MALIKSI» докатилось до Приморья (карта погоды)
12 июня на востоке края начнется вторая волна похолодания. Связано это в связи с тем, что тайфун «MALIKSI», движущийся вдоль континента, будет выдавливать на территорию Приморского края холодные массы воздуха."Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на Маглипогода.
На восточном побережье похолодает, при этом усилится восточный, северо-восточный ветер. На море появятся волны, возможен даже шторм.
На западе края и местами на юге края еще сохранится, умеренно теплая погода. Например Лесозаводск и Уссурийск еще будет умеренно-тепло: чуть выше +20°. Во Владивостоке тоже еще будет не холодно, но здесь ближе к вечеру подойдет вторая волна холода: усилится южный ветер и похолодает.
В среду по всему Приморскому краю установится очень холодная погода. Местами пройдут небольшие дожди, на побережье туман, местами морось. Везде температура днем будет очень низкая. Максимально тепло будет на западе и местами в центральных районах : до +18°С, на остальной территории края +6°С + 15°С .
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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