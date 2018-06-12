Таксист снес мачту светофора во Владивостоке (фото)
Во вторник, 12 июня, около 06:45 в районе остановки «Военное шоссе», Toyota Prius снес мачту светофора. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.
По предварительной информации, Toyota двигалась со стороны Некрасовской в направлении кольца Третьей Рабочей. Со слов мужчины, перед остановкой «Военное шоссе» у его автомобиля лопнуло колесо, в результате чего Prius выехал на встречную полосу, врезался в бордюр и снес опору светофора на пешеходном переходе.
Очевидцы ДТП вызвали на место происшествия скорую. Во время столкновения водитель ударился головой, но от помощи врачей отказался. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Такси покинет место происшествия в кузове эвакуатора.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.12.2017 Массовое ДТП на Де Фризе. Подробности (фото)
-
29.09.2016 На о. Русский таксист сбил девушку на пешеходном переходе
-
12.08.2016 На Снеговой во Владивостоке столкнулись легковушка и длинномер, пострадала женщина
-
12.06.2016 В ДТП на Луговой во Владивостоке пострадали два человека
-
30.05.2016 В ДТП с такси во Владивостоке пострадали два человека
-
06.03.2016 На Светланской во Владивостоке Prius врезался в дорожное ограждение
Добавить комментарий