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Таксист снес мачту светофора во Владивостоке (фото)

Таксист снес мачту светофора во Владивостоке (фото)

Во вторник, 12 июня, около 06:45 в районе остановки «Военное шоссе», Toyota Prius снес мачту светофора. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

По предварительной информации, Toyota двигалась со стороны Некрасовской в направлении кольца Третьей Рабочей. Со слов мужчины, перед остановкой «Военное шоссе» у его автомобиля лопнуло колесо, в результате чего Prius выехал на встречную полосу, врезался в бордюр и снес опору светофора на пешеходном переходе.

Очевидцы ДТП вызвали на место происшествия скорую. Во время столкновения водитель ударился головой, но от помощи врачей отказался. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Такси покинет место происшествия в кузове эвакуатора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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