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Во Владивостоке появились в продаже местные клубника и жимолость (цены)

Во Владивостоке появились в продаже местные клубника и жимолость (цены)

Во Владивостоке начали продавать первые ягоды. Эксперты промониторили рынок и озвучили цены на сельскохозяйственных ярмарках.

Клубника, представленная на ярмарке, привезена из Спасска-Дальнего и Арсеньева. За стакан просят от 150 рублей. Ягода сортов «орлец» и «кардинал» продавалась по цене в 400 рублей за килограмм. Ниже 350 рублей стоимости не было. Жимолость можно приобрести за 200 рублей за контейнер или 650-800 рублей за килограмм.

Свекла продается от 40 рублей за килограмм, зелень – 29 рублей, лук – 30 рублей, картофель – 25 рублей, помидоры «черри» - 120-180 рублей, баклажаны – 100 рублей, кабачки – 90 рублей, огурцы – 100 рублей, сладкий перец – 100 рублей, домашние помидоры – 160 рублей, пучок моркови – 30 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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