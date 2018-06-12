Девушка попала в некрасивую ситуацию в магазине на Уткинской во Владивостоке (видео)

Девушка попалась на краже спиртного из продуктового магазина на улице Уткинской во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

В отделе алкогольных напитков гражданочка взяла с витрины коньяк и вермут. Затем она решила еще и разжиться «запивоном» и стырила пакет с яблочным соком, который также спрятала у себя в сумке. Вот только халявных коктейльчиков попить не удалось, ибо глазастая охрана зажгла перед ней на выходе красный свет.

Сейчас женщине придется объясняться с полицией. Ущерб для возбуждения уголовного дела незначительный, поэтому скорее всего, для гражданочки все закончиться денежным штрафом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]