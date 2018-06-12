Приморские "мороженки" открыли летний купальный сезон при +13 (видео)
Популярные в соцсетях Приморья "мороженки" открыли летний купальный сезон на одном из самых популярных курортов Приморья - Ливадии.
"В Ливадии невероятно красиво😍😍😍, пока здесь нет толп отдыхающих. В этом и прелесть быть моржом и единолично в не сезон наслаждаться приморскими красотами 😇 В нашем основном составе @lady_v_inst @first_devchina @nikita_tracktor_01 купались и загорали 🐬🦈🐋 температура воздуха 15 , воды 13 градусов 🏖🏖🏖 и приморский ветер колышаший уши", - прокоментровали в своих аккаунтах выложенное видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.06.2017 Акулы открыли "купальный сезон" в акваториях Приморья
-
04.02.2018 "Мороженки" из Владивостока устроили заплыв на пляжах Ливадии (фото, видео)
-
07.05.2017 "Суровые" жители Владивостока открыли купальный сезон(фото)
-
30.12.2013 Владивостокские моржи открыли купальный сезон
-
27.02.2018 "Мороженки" из Владивостока добрались до Сахалина (фото)
-
10.04.2018 Владивостокские "мороженки" закрыли сезон (фото, видео)
Добавить комментарий