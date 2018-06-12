Приморские "мороженки" открыли летний купальный сезон при +13 (видео)

Популярные в соцсетях Приморья "мороженки" открыли летний купальный сезон на одном из самых популярных курортов Приморья - Ливадии.

"В Ливадии невероятно красиво😍😍😍, пока здесь нет толп отдыхающих. В этом и прелесть быть моржом и единолично в не сезон наслаждаться приморскими красотами 😇 В нашем основном составе @lady_v_inst @first_devchina @nikita_tracktor_01 купались и загорали 🐬🦈🐋 температура воздуха 15 , воды 13 градусов 🏖🏖🏖 и приморский ветер колышаший уши", - прокоментровали в своих аккаунтах выложенное видео.

Публикация от Наталья Петрова (@888naty) 11 Июн 2018 в 11:44 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]