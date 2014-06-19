Иван Штыль стал 16-кратным чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Международная и Приморская федерации гребли на байдарках и каноэ

В Белграде (Сербия) завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняло участие 570 спортсменов из 40 стран, которые боролись за 30 комплектов наград. В составе сборной России на соревнованиях выступал приморский гребец, призер Олимпийских игр Иван Штыль, который по итогам выступлений в трех дисциплинах завоевал две золотые и одну серебряную медали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Золотой для приморца стала дистанция 200 метров в каноэ-двойке. Иван Штыль вместе со своим напарником Александром Коваленко, также представляющим Приморский край в параллельном зачете, опередили белорусских и польских гребцов с результатом 35,919 секунд.

Еще одно «золото» Иван Штыль завоевал в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Российский экипаж не оставил шансов соперникам.

Серебряную медаль Иван Штыль выиграл на 200-метровке в каноэ-одиночке.

На Чемпионате Европы Иван Штыль к своей обширной коллекции наград добавил еще несколько и в настоящее время он – бронзовый призер Олимпийских игр, 14-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы, многократный победитель этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Также бронзовую медаль принесла Приморью Кира Степанова в байдарке-четверке среди женщин на дистанции 500 метров, выступающая за Приморье в параллельном зачете.

По результатам Чемпионата Европы сборная России заняла третье место в неофициальном общекомандном зачете с тремя золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Кроме этого, на континентальном первенстве спортсмены старого света разыграли 175 путевок в 16 дисциплинах на участие во II Европейских играх, которые пройдут в следующем году в Минске.

Сейчас российские спортсмены начнут подготовку к национальному чемпионату по гребле на байдарках и каноэ, который состоится с 10 по 15 июля на гребном канале Крылатское в Москве. По его итогам определится состав сборной России на чемпионат мира в Монтемор-у-Вельо (Португалия) 22-26 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]