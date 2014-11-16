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Владивостокский полицейский оказал помощь мужчине, которому стало плохо на улице

Владивостокский полицейский оказал помощь мужчине, которому стало плохо на улице

Фото: УМВД по ПК

Лейтенант полиции в Приморье вызвал скорую пожилому мужчине, которому стало плохо на улице. Благодарность за этот поступок полицейскому выразила супруга пенсионера Нина Вениаминовна Терещенко.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, лейтенант полиции Андрей Карионов в свое свободное от работы время проезжал на мимо одного из торговых центов города Владивостока и заметил пожилого мужчину, которому по видимым признакам нездоровилось. Полицейский на своей машине отвез мужчину домой и вызвал скорую помощь.

Как оказалось, 71-летний пенсионер отправился в магазин, по дороге ему стало плохо и он начал терять сознание.

Супруга пострадавшего Нина Вениаминовна Терещенко поблагодарила сотрудника полиции за внимание, отзывчивость и неравнодушие к людям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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