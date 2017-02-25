Впервые во Владивостоке прошел фестиваль читок современной драматургии «Метадрама—2018». Читка — это еще не спектакль. Здесь в главной роли — текст. Такой формат театра максимально сближает актеров и зрителей. Впрочем, как и всё современное искусство, читки рискуют оказаться непонятыми.

На первый взгляд может показаться, что актеры попросту не успели выучить текст. На сцене они, не стесняясь, подглядывают в сценарий. В этом и есть особенность читок.

Андрей Нартов, художественный руководитель театра «ТАН»: «Вот зрителю нравится. Я не знаю, вот как-так, но… Что-то происходит! Это как раз этот подход к современным пьесам».

Главное условие участия в фестивале — пьеса не должна быть старше 10-ти лет. На сцене только современная драматургия. Сама по себе она уже вызывает дискуссии. Но театр молодежи радушно принимает экспериментальные формы драмы. А критики призывают отказаться от оценок.

Нина Шульгина, театровед, театральный критик: «Это стремление всему придать какую-то оценку или в какой-то цвет покрасить — это заблуждение, потому что это нас уводит от понимания. Да, мы говорим о том, что это отображение действительности, но драматургия всегда, как и всё искусство, отображение действительности. Другое дело, что меняются выразительные средства, язык».

На западе России такие формы театра уже получили признание. Внедрить читки во Владивосток решилась Виктория Костюкевич — приморский драматург. Она считает, что это максимально «живой» театр и здесь — минимум дистанции между сценой и зрителем.

Виктория Костюкевич, драматург: «Мы пытаемся получить что-то от работы для себя. В любом случае, на весь текст, если слушать его внимательно, какая-то ассоциация для себя и придет. Просто нужно уметь принимать. То есть сидеть и быть открытым».

В этом году на сцене «молодежки» шесть пьес. После каждой — обсуждение с залом. Организаторы надеются, что в следующем году заявок на участие будет больше. И, возможно, даже они устроят кастинг современной драматургии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]