Владивосток «зачистят» от хаотичных и разномастных ларьков

Во Владивостоке проходит реформа системы нестационарной торговли. В городе планируется избавиться от хаотичных и разномастных ларьков, портящих внешний облик приморской столицы. А в последующем размещение НТО в городе станет платным и на конкурсной основе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города, на сегодня во Владивостоке насчитывается 1 366 нестационарных торговых объектов. Существующая схема хаотична и не системна. Во многих местах происходит скопление точек с одним и тем же товаром. Кроме того, многие нестационарные торговые объекты во Владивостоке портят облик города своим внешним видом. Многие из них не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также мешают пешеходам и движению транспорта.

«Сегодня нестационарные торговые объекты ничего не платят городу. Размещение в НТО станет платным и на конкурсной основе. Встретившись во время обхода с владельцами торговых точек, я обратил внимание на то, получают ли их работники "белую" зарплату, платится ли с них НДФЛ. На сегодняшний день такие отчисления составляют большую часть доходов городского бюджета. Я поддерживаю развитие предпринимательства, понимая, что это основа экономики города. Но предприниматели нам нужны, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь – комфортнее, и платят налоги в городской бюджет», – отметили в администрации города.

Глава Владивостока подчеркнул, что необходимо упорядочить хаотичную уличную торговлю, пересмотреть схему размещения НТО, исключить из нее лишние объекты, мешающие горожанам и портящие облик Владивостока, для остальных – разработать прозрачный и эффективный порядок работы на конкурсной основе. Доходы от работы НТО должны идти напрямую в городской бюджет, акцентировал он. Также Виталий Веркеенко поручил разработать единые требования к внешнему виду нестационарных торговых точек.

Пилотным проектом в этой реформе станет набережная Спортивной гавани, где недавно из схемы НТО исключили большую часть торговых объектов.

Напомним, договор с арендатором был расторгнут администрацией города в начале года в связи с невыполнением им условий договора, он задолжал городу 4,5 млн. рублей, при этом собрав с субарендаторов авансовые платежи, не имея на то законных оснований. По мнению главы Владивостока, новый порядок работы в виде прямых договоров с управлением экономики администрации города станет в том числе механизмом защиты предпринимателей от подобных ситуаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]