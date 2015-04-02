«Вести: Приморье»: Пакет на голову: В Чугуевке «спрятали» памятник погибшим во время Гражданской войны
В Чугуевке разрушается памятник на братской могиле партизан, погибших во время Гражданской войны. Мемориал превратился в место встреч местной молодежи. Правда, приходят молодые люди туда отнюдь не для того, чтобы скорбеть. Власти упаковали разрушающийся памятник в пакет, а сельские предприниматели и вовсе предлагают перенести могилу, а на ее месте построить развлекательную зону. Почему в Чугуевке так обесценили памятник истории, разбиралась Мария Нетребенко. Ее репортаж смотрите 13 июня в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия 1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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