Два «долгостроя» на территории Владивостока введены в эксплуатацию
В начале июня 2018 года введен в эксплуатацию долгострой на ул. Зейская, 10 в г. Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокурора города Владивостока Сергея Лубенца.
Строительство дома началось еще в 2007 году, срок сдачи объекта неоднократно переносился. После окончания строительства и устранения имевшихся недостатков новым застройщиком в апреле 2018 года было получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, которое впоследствии, в том числе, и послужило основанием для выдачи администрацией города Владивостока разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Ранее, благодаря совместным и скоординированным усилиям уполномоченных органов введен в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Кипарисовая, 2.
Надзор за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора.
В прокуратуре города Владивостока создана межведомственная группа, целью которой является организация работы по осуществлению надзорных мероприятий, выработка конкретных решений, направленных на обеспечение законности при осуществлении долевого строительства.
С начала 2017 года проведено 41 совещание, на которых обсуждались проблемные вопросы по указанной тематике.
При этом органы прокуратуры регулярно проводят проверки соблюдения прав граждан - участников долевого строительства. Выявлялись факты нарушения сроков строительства, их продления, нарушения сроков сдачи объектов в эксплуатацию, случаи нарушения строительных норм. Мерами прокурорского реагирования застройщики ориентированы на приведение договоров долевого строительства в соответствие с требованиями закона, а также на надлежащее раскрытие информации о строящихся объектах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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