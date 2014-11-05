Два «долгостроя» на территории Владивостока введены в эксплуатацию

В начале июня 2018 года введен в эксплуатацию долгострой на ул. Зейская, 10 в г. Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокурора города Владивостока Сергея Лубенца.

Строительство дома началось еще в 2007 году, срок сдачи объекта неоднократно переносился. После окончания строительства и устранения имевшихся недостатков новым застройщиком в апреле 2018 года было получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, которое впоследствии, в том числе, и послужило основанием для выдачи администрацией города Владивостока разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее, благодаря совместным и скоординированным усилиям уполномоченных органов введен в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Кипарисовая, 2.

Надзор за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора.

В прокуратуре города Владивостока создана межведомственная группа, целью которой является организация работы по осуществлению надзорных мероприятий, выработка конкретных решений, направленных на обеспечение законности при осуществлении долевого строительства.

С начала 2017 года проведено 41 совещание, на которых обсуждались проблемные вопросы по указанной тематике.

При этом органы прокуратуры регулярно проводят проверки соблюдения прав граждан - участников долевого строительства. Выявлялись факты нарушения сроков строительства, их продления, нарушения сроков сдачи объектов в эксплуатацию, случаи нарушения строительных норм. Мерами прокурорского реагирования застройщики ориентированы на приведение договоров долевого строительства в соответствие с требованиями закона, а также на надлежащее раскрытие информации о строящихся объектах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]