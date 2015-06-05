Российские моряки судна под флагом Танзании остались буквально брошенными в японском порту
Три российских и один украинский моряк, экипаж судна Tredecim под флагом Танзании, застрявшего в японском порту Вакканай, просят Российский профсоюз моряков и генконсульство РФ в Японии оказать помощь в репатриации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«На борту находятся четыре человека. Они фактически охраняют траулер. Судовладелец обанкротился, неизвестный, флаг иностранный. Судьба экипажа неизвестна. Остается вопрос — кто же их репатриирует на родину, кто будет поставлять продукты, топливо. В связи с этим моряки обратились к нам», - сообщил в среду председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.
По его словам, среди членов экипажа житель города Находка Приморского края, моряки из Камышино Волгоградской области и Долинска Сахалинской области, а также гражданин Украины.
Судовладелец Tredecim под флагом Танзании задолжал за ремонт и портовые расходы. В обращении в РПСМ моряки сообщают, что одному из членов экипажа необходима медицинская помощь.
«У нас закончилось топливо и продукты питания. Зарплата не выплачивается уже шесть месяцев. Попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными. Представитель судовладельца сказал, чтобы мы решали свои проблемы своими силами. Старшему помощнику капитана требуется медицинская помощь. Обращения к местным властям тщетны», - говорится в обращении моряков.
Моряки при любых условиях, даже без заработной платы, готовы вернуться на родину, отметил Николай Суханов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.04.2017 Моряки судна Believe в Приморье снова просят профсоюз помочь получить долг зарплате
-
09.10.2015 Бастующие в Находке из-за зарплаты украинские моряки попросили суд арестовать теплоход
-
07.10.2015 Украинские моряки, бастующие в Приморье, получили часть долга по зарплате
-
05.10.2015 Украинские моряки, бастующие в Приморье, просят принять их в российский профсоюз
-
01.10.2015 Украинские моряки в порту Находка объявили забастовку из-за долга по зарплате
-
05.06.2015 С иностранного судна Bella, задержанного из-за долга по зарплате, сняли арест
Добавить комментарий