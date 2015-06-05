Российские моряки судна под флагом Танзании остались буквально брошенными в японском порту

Три российских и один украинский моряк, экипаж судна Tredecim под флагом Танзании, застрявшего в японском порту Вакканай, просят Российский профсоюз моряков и генконсульство РФ в Японии оказать помощь в репатриации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«На борту находятся четыре человека. Они фактически охраняют траулер. Судовладелец обанкротился, неизвестный, флаг иностранный. Судьба экипажа неизвестна. Остается вопрос — кто же их репатриирует на родину, кто будет поставлять продукты, топливо. В связи с этим моряки обратились к нам», - сообщил в среду председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

По его словам, среди членов экипажа житель города Находка Приморского края, моряки из Камышино Волгоградской области и Долинска Сахалинской области, а также гражданин Украины.

Судовладелец Tredecim под флагом Танзании задолжал за ремонт и портовые расходы. В обращении в РПСМ моряки сообщают, что одному из членов экипажа необходима медицинская помощь.

«У нас закончилось топливо и продукты питания. Зарплата не выплачивается уже шесть месяцев. Попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными. Представитель судовладельца сказал, чтобы мы решали свои проблемы своими силами. Старшему помощнику капитана требуется медицинская помощь. Обращения к местным властям тщетны», - говорится в обращении моряков.

Моряки при любых условиях, даже без заработной платы, готовы вернуться на родину, отметил Николай Суханов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]