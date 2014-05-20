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Андрей Тарасенко посетит Китай с официальным визитом

Андрей Тарасенко посетит Китай с официальным визитом

В среду, 13 июня, начался официальный визит врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в Китайскую Народную Республику.

За несколько дней глава региона посетит города Пекин, Чаньчунь и Харбин, где встретится с представителями власти, дипломатического корпуса, бизнеса, банков, Центра планирования и исследования Шелкового пути, примет участие в крупных международных мероприятиях.

Так, в планах Андрея Тарасенко провести переговоры с руководством компаний Sinomec, CNEEC, China Railway Engineering Company и China Shipbuilding Industry Corp, «Юй Пэн», сельскохозяйственного банка и другими бизнесменами, заинтересованными в реализации совместных проектов в Приморье.

Также глава края примет участие в церемонии открытия 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В этом году потенциал региона представляет делегация, в состав которой вошли бизнесмены, сотрудники Туристско-информационного центра, Центра развития экспорта, Инвестиционного агентства и других организаций.

Андрей Тарасенко приглашен на церемонию открытия Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и открытие биржи деловых контактов предприятий в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, промышленности регионов России и Китая. В планах также – участие в заседании межрегионального совета Комитета дружбы, мира и развития России и Китая.

В рамках делового визита врио губернатора Приморского края в КНР запланирован ряд культурных мероприятий, включая посещение концерта, посвященного открытию Российско-китайской Недели межрегионального дружеского обмена – 2018, и возложение цветов к памятнику советским летчикам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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