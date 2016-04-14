Во Владивостоке отпраздновали День России. Концерты, флешмобы и развлекательные программы прошли на разных площадках города. Основной и самой масштабной традиционно стала Спортивная набережная.

Для жителей и гостей города в этот день — не только концерты и творческие площадки. На радость детям и любителям селфи — выставка военной техники. Здесь же дивизия надводных кораблей, бригада морской пехоты и береговая ракетная набирают желающих на военную службу по контракту.

Филипп Михальский, врио начальника отделения кадров 72 береговой ракетной бригады: «Можно служебное жилье получить, ипотека военная, зарплаты неплохие — стабильность».

Патриотизм и верность воинскому долгу стали лейтмотивом праздника. Краевые власти считают, что для его формирования сегодня созданы все условия.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивосток: «Созданы военно-патриотические клубы, которые хорошо и интересно работают с молодежью, много внимания уделяется ветеранам. Когда мы все вместе, это на самом деле большая сила и мощная сила, нужно поддерживать друг друга и уважать».

Силу и мужество дополняют традиции — праздник украсили русские красавицы в национальных кокошниках и сарафанах.

Евгения Егошина, корреспондент: «А в этой фотозоне команды сборной России по футболу можно сделать отличное фото и выложить в инстаграм с тегом #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого и тогда принять участие в розыгрыше отличных призов, также можно взглянуть и на крупнейший в России стадион «Лужники».

Именно там уже 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу. Желающих увидеть тот самый стадион, где состоится первая игра Мундиаля, собралось немало. Всего празднование Дня России на разных площадках во Владивостоке собрало несколько тысяч человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]