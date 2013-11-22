Центр репродукции мирового уровня будет создан в ДВФУ с участием партнеров из Китая и Франции
Международный институт репродуктивного здоровья будет открыт в Дальневосточном федеральном университете. Ученые Школы биомедицины и специалисты Медицинского центра ДВФУ займутся новейшим для Дальнего Востока России направлением с использованием самых современных технологий.
Институт репродукции создается при поддержке одного из ведущих биомедицинских центров Европы — госпиталя Университета Монпелье (Франция). Соинвестором готова выступить компания Juno Medical Co (КНР). Запуск совместного проекта обсудили на встрече партнеров с проректором по развитию ДВФУ Дмитрием Земцовым и проректором по медицинским вопросам — директором ШБМ Юрием Хотимченко.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прсс-службу ДВФУ, перед школой и медцентром стоит важная задача экспорта российских медицинских услуг. Создание института репродуктивного здоровья в ДВФУ позволит ученым университета разрабатывать новые технологии с использованием лучшего опыта европейских коллег и внедрять их в практическую медицину для помощи нуждающимся семьям.
«На такого рода медицинские услуги есть постоянный заказ из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, в Китае ежегодно проводится около 600 000 циклов искусственного оплодотворения (ЭКО), что не обеспечивает даже десятой части потребностей китайских семей. Огромный поток пациентов из Азии устремился в клиники Москвы и Санкт-Петербурга, и нет сомнений, что институт во Владивостоке будет востребован. Благодаря партнерству с университетским госпиталем Монпелье и поддержке китайских инвесторов в ДВФУ может появиться центр репродукции мирового уровня».
Дальневосточный федеральный университет обладает уникальными возможностями для изучения вопросов генетического здоровья потомства. В Школе биомедицины имеется оборудование для полногеномного секвенирования (анализа генов) и биоинформационных исследований. Фактически, ученые ДВФУ могут дать информацию обо всех возможных генетических патологиях для тех, кто пользуется ЭКО. Новые методы анализа и изменения программы клетки помогут решить проблему бесплодия и иметь биологически здоровое потомство даже онкологическим пациентам.
Стать научным руководителем будущего института репродуктивного здоровья в ДВФУ предложили профессору Университета Монпелье Самиру Хамама. За разработку эффективных репродуктивных технологий этот выдающийся ученый удостоен высшей национальной награды Франции — Ордена Почетного легиона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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